Очень обрадовалась участию в соревнованиях в Национальной арене гимнастики – юная гимнастка из Сумгайыта

12 октября 2019 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очень сильно обрадовалась, когда узнала, что буду принимать участие в соревнованиях, сказала в субботу Trend участница 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике Аян Ализаде из Сумгайыта.

«Когда мой тренер сказала, что я буду участвовать в этих соревнованиях, я очень обрадовалась, потому что всегда с большим счастьем выхожу на ковер Национальной арены гимнастики. Сегодня меня в зрительном зале поддерживают мама и мои одноклассницы. Они гордятся, что я участвую в первенстве Азербайджана и Баку по художественной гимнастике. В школе меня тоже все поддерживают», - сказала юная гимнастка из Сумгайыта.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике. На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры". Аэробные гимнасты демонстрируют упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп. По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также из спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева)

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