В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)

12 октября 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике и пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике, сообщает в субботу Trend.

Также сегодня пройдут соревнования в рамках Кубка регионов по художественной гимнастике.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике. На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры". Аэробные гимнасты демонстрируют упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также из спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Фото: Заур Мустафаев)

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  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
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