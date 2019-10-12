Всегда с детьми прихожу в Национальную арену гимнастики поддержать спортсменов – зрительница

БАКУ /Trend/ - Всегда с детьми прихожу в Национальную арену гимнастики поддержать спортсменов, сказала в субботу Trend зрительница 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике и пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике Екатерина Гаджиева.

«Моя пятилетняя дочь занимается аэробикой. Смотря на выступления спортсменок, будь то художественная или аэробная гимнастика, она, придя домой, старается повторить элементы, которые выполняли гимнастки. Мы наблюдали в Национальной арене гимнастики и за соревнованиями 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, который прошел в сентябре, и получили огромное удовольствие», - сказала она.

По словам Екатерины Гаджиевой, сын и дочь которой занимаются гимнастикой, важно с ранних лет привить детям любовь к спорту.

«Изначально то, чтобы дети занимались гимнастикой, было моим желанием. Я их направила, но сейчас они втянулись и с радостью тренируются. Родители всегда должны поддерживать своих детей, ведь маленький ребенок не осознает, насколько это хорошо и правильно - заниматься спортом», - добавила она.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике. На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры". Аэробные гимнасты демонстрируют упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева)

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