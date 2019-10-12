Мы долго и упорно готовились к первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по аэробной гимнастике – юная спортсменка

БАКУ /Trend/ - Мы долго готовились к этим соревнованиям, упорно тренировались, сказала в субботу Trend участница пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Лиана Нурбагандова.

"Конечно, присутствует волнение, все гимнасты хотят победить. Первыми становятся те, кто показывает хороший результат, а для этого нужно много тренироваться", - сказала Нурбагандова.

Юная гимнастка отметила, что ей очень комфортно выступать в зале Национальной арены гимнастики.

"Арена гимнастики в Баку большая и красивая, здесь всегда хорошая атмосфера", - добавила она.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике. На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры". Аэробные гимнасты демонстрируют упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева)

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