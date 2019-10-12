Мы долго и упорно готовились к первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по аэробной гимнастике – юная спортсменка

12 октября 2019 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы долго готовились к этим соревнованиям, упорно тренировались, сказала в субботу Trend участница пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Лиана Нурбагандова.

"Конечно, присутствует волнение, все гимнасты хотят победить. Первыми становятся те, кто показывает хороший результат, а для этого нужно много тренироваться", - сказала Нурбагандова.

Юная гимнастка отметила, что ей очень комфортно выступать в зале Национальной арены гимнастики.

"Арена гимнастики в Баку большая и красивая, здесь всегда хорошая атмосфера", - добавила она.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике. На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры". Аэробные гимнасты демонстрируют упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку состоялась церемония награждения победителей соревнований по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
Общество 18:51
Всегда с детьми прихожу в Национальную арену гимнастики поддержать спортсменов – зрительница
Общество 17:39
Люблю выполнять сложные элементы – юная азербайджанская гимнастка
Общество 17:11
В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
Общество 16:39
Состоялась церемония награждения победителей и призеров пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Общество 16:34
Поддержка зрителей придает уверенность – юная азербайджанская гимнастка
Общество 15:21
Лента новостей
Академия СГБ имени Гейдара Алиева провела семинар на тему роли соцсетей в жизни молодежи
Общество 19:09
Замгоссекретаря США посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и встретится с президентом Йемена
Другие страны 18:57
В Баку состоялась церемония награждения победителей соревнований по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
Общество 18:51
Иран увеличил производство угольного концентрата
Экономика 18:49
Иран на первом месте по импорту продукции в Ирак
Экономика 18:45
TBC Research: Индекс цен производителей в Грузии вырос
Финансы 18:44
Саудовская Аравия получила сигнал бедствия с иранского танкера в Красном море
Другие страны 18:30
В Нью-Йорке четыре человека погибли в результате стрельбы у клуба
Другие страны 18:14
КНДР потребовала от Японии компенсацию за затопленную рыболовецкую шхуну
Другие страны 18:07