В Баку прошла церемония награждения победителей первенства Азербайджана по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)

12 октября 2019 19:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике и пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

В рамках соревнований 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике в возрастной категории "пре-юниоры" (2007-2008 годов рождения) среди команд в групповых упражнениях в многоборье (мяч, лента) первое место заняла команда "Оджаг-6", второе место команда Бакинской школы гимнастики (БШГ-3), третье место – команда "АйУлдуз-2".

В рамах соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике в возрастной категории "дети" (2008-2010 гг.) в программе аэроденс первое место заняла команда "Оджаг-2", второе место - "Оджаг-3", третье место - "АйУлдуз".

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

Аэробные гимнасты продемонстрируют упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также из спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • В Баку прошла церемония награждения победителей первенства Азербайджана по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей первенства Азербайджана по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей первенства Азербайджана по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей первенства Азербайджана по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей первенства Азербайджана по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей первенства Азербайджана по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей первенства Азербайджана по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку прошла церемония награждения победителей первенства Азербайджана по художественной и аэробной гимнастике (ФОТО)
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