Азербайджанский судья международной категории удостоен "Золотого диплома" FIG

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский судья международной категории по мужской и женской спортивной гимнастике Рза Алиев был удостоен «Золотого диплома» Международной федерации гимнастики (FIG) на лицензионном чемпионате мира, продолжающемся в Штутгарте, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Соответствующий диплом был вручен Алиеву в рамках 49-го чемпионата мира по спортивной гимнастике в Штутгарте за плодотворную судейскую деятельность.

Напомним, что Алиев является первым в истории азербайджанской гимнастики обладателем наивысшей международной судейской категории (первой степени) по мужской спортивной гимнастике.

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