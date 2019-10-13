В Баку начала работу первая Генеральная Ассамблея Молодежной платформы Тюркского Совета (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Баку в воскресенье состоялась первая Генеральная ассамблея молодежной платформы Тюркского совета, сообщает Trend.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, член парламента Турции Ахмет Беюкгюмюш, президент ICYF Айхан Таха.

Отметив, что Генеральная ассамблея проходит накануне саммита Тюркского совета, генеральный секретарь Совета Багдад Амреев отметил: "Накануне саммита молодежь впервые собирается вместе, проводит обмен мнениями и обсуждает новые пути сотрудничества. Одним словом, в Баку закладывается фундамент новой традиции по международному сотрудничеству молодежи. Это историческое событие открывает также новую страницу в сотрудничестве между странами".

Подчеркнув, что Азербайджан выступил с предложением провести Генеральную ассамблею в Баку, Б.Амреев сказал: "На Генеральной ассамблее предусмотрено избрание Правления, председателя и заместителей председателя, в том числе, подготовка Плана деятельности на предстоящие годы и рекомендаций молодежи для представления на саммит".

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что проведение в Баку первой Генеральной ассамблеи молодежной платформы Тюркского совета является знаменательным событием, которое открывает новую страницу в сотрудничестве между странами. Уверен, что в результате общих усилий наше сотрудничество в рамках платформы будет полезным и внесет свой вклад в развитие международных связей молодежи. Как известно, Генеральная ассамблея проходит накануне Саммита Тюркского совета. Уверен, что подобные встречи примут традиционный характер. Как особо подчеркнул Президент Ильхам Алиев "Наши страны обладают потенциалом, совместной деятельностью, таким очень важным форматом сотрудничества, как Совет сотрудничества. Мы должны усиливать все положительные тенденции".

Министр сказал: "Нас объединяет ряд ценностей. Это наши корни, общая культура и история. События, происходящие в настоящее время, дают основание говорить о переходе всего мира на новый этап. Ход событий требует от нас еще более стремительной интеграции. Тюркский совет является хорошей возможностью и безальтернативной платформой для всех нас. Уверен, что решения, принятые на заседаниях министров молодежи и спорта, послужат хорошим импульсом для укрепления тесных связей, существующих между нашими народами на протяжении столетий.

"До сих пор состоялись три заседания министров молодежи и спорта – в Стамбуле (2016), Баку (2017) и в Астане (2018). В Тюркском совета функционирует постоянная рабочая группа в этом направлении. С февраля 2015 года в рамках Тюркского совета началось сотрудничество в области молодежной политики и спорта. За этот период мы вместе прошли большой путь. Глядя на осуществленную работу, можно с уверенностью отметить, что сотрудничество развивается в правильном направлении", - подчеркнул министр.

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