В Национальной арене гимнастики созданы лучшие условия для спортсменок – азербайджанская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Перед выходом на ковер самое главное сосредоточиться на выступлении, сказала в воскресенье Trend участница шестого Кубка регионов по художественной гимнастике Седа Назурова, представляющая город Гусар.

"Всегда приезжаю на соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики в Баку с задачей хорошо выступить и занять первое место. Кубок регионов - это важные соревнования, поэтому нужно сконцентрироваться перед выступлением, повторить элементы", - сказала гимнастка.

Спортсменка подчеркнула, что в Национальной арене гимнастики созданы потрясающие возможности для тренировок.

"У меня было время на подготовку. В Национальной арене гимнастики созданы лучшие условия для спортсменок, все удобно и комфортно", - добавила Назурова.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку и шестой Кубок регионов по художественной гимнастике.

Также 11-12 октября прошло пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз ", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева)

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