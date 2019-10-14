Скончался академик Васим Мамедалиев

14 октября 2019 09:33 (UTC+04:00)

Заведующий кафедрой арабской филологии факультета востоковедения Бакинского государственного университета, академик Васим Мамедалиев скончался в возрасте 77 лет.

Как передает Trend, об этом сообщается на официальной странице университета.

Васим Мамедалиев родился 27 августа 1942 года в Баку. Является автором более 160 научных трудов, в том числе, 21 монографии. Более 50 его научных статей были напечатаны за рубежом. Вместе с академиком Зией Буниятовым впервые перевел Коран на азербайджанский язык. Данный перевод был издан в 1991 году.

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