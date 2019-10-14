В Азербайджане не планируется введение 4-х дневной рабочей недели - министр

14 октября 2019 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не рассматривается вопрос введения четырехдневной рабочей недели.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, комментируя возможность применения подобной практики, как это сделано в ряде стран мира, сообщает в понедельник Trend.

Бабаев добавил, что укороченные рабочие дни комплексный вопрос, который может повлиять на занятость и рынок труда: «В Азербайджане зарплата определяется на месячной основе. В некоторых странах при четырехдневной рабочей неделе за основу берутся часы. В Азербайджане сокращение рабочего дня может повлиять на зарплату. Но в будущем этот вопрос, как и любой другой, может быть вынесен на обсуждение».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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