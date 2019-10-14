Гражданам Азербайджана будут предоставляться проактивные услуги по 19 видам пособий (версия 2)

Добавлены подробности ( первая версия опубликована в 12:49)

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года гражданам Азербайджана планируется предоставить проактивные услуги по 19 видам пособий.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в понедельник Trend.

По словам министра, после внедрения этих услуг необходимости в письменных и электронных обращениях граждан уже не будет: «Право на получение пособия гражданами признается и обеспечивается государством. Сюда относятся пособия по инвалидности, по возрасту и потере кормильца».

Бабаев отметил, что до конца этого года на проактивные услуги планируется перевести пенсионное назначение по 25 тыс. обращений и назначение социальных пособий по 150 тыс. обращений. После полного перевода этих услуг в электронный формат в течение года, в среднем, будет обеспечено исполнение в проактивном порядке до 200 тыс. обращений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.