Минтруда Азербайджана восстановила на прежнюю работу 82 работников

15 октября 2019 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защите населения, рассматривая обращения граждан за девять месяцев 2019 года, установила, что трудовые контракты 82 работников были расторгнуты с нарушением требований законодательства, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

В результате принятых мер, эти лица были восстановлены на рабочих местах.

При разбирательствах, проводимых Службой в связи с гражданскими обращениями в январе-сентябре, было установлено, что работодатели задержали выплату работникам социальных выплат на 108 513 манатов.

В результате проведенных мероприятий была обеспечена выплата работникам названной суммы, 93 процентов которой состоит из зарплат, а остальная часть – из компенсаций, выплат за ущерб и т.д.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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