Доставляемые в Баку новые автобусы будут переданы в эксплуатацию до конца года (Эксклюзив) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Новые автобусы, доставленные из Турции в Баку, будут переданы в эксплуатацию до конца года, сказал в среду Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, автобусами будут управлять прошедшие специальные тренинги водители.

Агаев сказал, что поставка приобретенных в Турции автобусов продолжается. В Баку будет доставлено 300 автобусов: «Поставка этих автобусов в Баку продолжается в соответствии с распоряжением главы государства, подписанным в прошлом году. 200 автобусов уже доставлены в столицу. Их длина составляет 12 м. В следующем месяце будут доставлены 20 автобусов длиной 18 метров. Весь процесс планируется завершить в ноябре этого года».

Он добавил, что сейчас проводятся соответствующие курсы для водителей: «Десятки водителей, работавших на других маршрутах, выразили желание работать в ООО BakuBus MMC».

Агаев отметил, что другим направлением работ является установка в автобусах приборов, считывающих BakıKart: «После ввода автобусов в эксплуатацию проезд будет оплачиваться посредством этих карт».

Он подчеркнул, что, в первую очередь, обновления будут на тех маршрутах, ситуацией на которых больше всего недовольны граждане: «Обращения граждан изучаются. Эксплуатация новых автобусов в окрестных селах и поселках возможна с условием, чтобы это позволяла дорожная инфраструктура. Речь идет не только о ремонте дорог. Как было отмечено выше, автобусы имеют длину 12 и 18 метров, поэтому обязательно необходимо учесть и возможности их маневрирования. Там, где это возможно, можно выделить новые автобусы, и этот вопрос рассматривается».

Глава пресс-службы Агентства добавил, что закупка новых транспортных средств в рамках работ по обновлению автобусного парка предусмотрена и в следующем году. Специалисты подготовили предложения, связанные с запросами пассажиров, с учетом состояния существующего парка.

Агаев подчеркнул, что новые автобусы работают на сжиженном природном газе, что очень важно с точки зрения уменьшения выброса в атмосферу вредных веществ.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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