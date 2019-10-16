В Баку отметили юбилей Сулеймана Стальского (ФОТО)

16 октября 2019 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку отметили юбилей Народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского. Мероприятие, посвященное 150-летнему юбилею лезгинского поэта, проведено в Театре песни имени Рашида Бейбутова. Юбилейное мероприятие началось с показа фрагмента художественного фильма «Так рождается песня» о жизни и творчестве Сулеймана Стальского, снятого в 1957 году на Бакинской киностудии.

Среди выступавщих были председатель Лезгинского национального культурного центра «Самур» Имран Рзаев, Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, сотрудник представительства Дагестана в Азербайджане Людмила Казиева и другие.

На вечере главный редактор газеты «Самур» Седагет Керимова подробно рассказала о жизни и деятельности поэта, который помнил наизусть тысячи своих стихов.

Писатель-журналист Музаффар Меликмамедов отметил, что Сулейман Стальский вернул родному языку свыше 2000 позабытых слов. Музаффар Меликмамедов не исключил, что поэт, писавщий на лезгинском и азербайджанском языках, сочинял и на арабском, ибо владел и этим языком: свое слово должны сказать исследователи творчества Сулеймана Стальского, нареченный Максимом Горьким «Гомером XX века».

На мероприятии Горхмаз Газаров, Хадижа Султаналиева и другие любители поэзии прочли стихи поэта на лезгинском, азербайджанском и русском языках, звучали народные лезгинские песни.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку отметили юбилей Сулеймана Стальского (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Сулеймана Стальского (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Сулеймана Стальского (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Сулеймана Стальского (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Сулеймана Стальского (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Сулеймана Стальского (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Сулеймана Стальского (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Сулеймана Стальского (ФОТО)
Новости категории
Минэкологии предупредило рыболовов-браконьеров
Общество 14:25
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении экс-зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы
Общество 14:17
Температура воздуха в Азербайджане продолжает повышаться
Общество 13:41
В парке Центра Гейдара Алиева будет организован концерт в связи с Днем государственной независимости
Общество 12:11
Доставляемые в Баку новые автобусы будут переданы в эксплуатацию до конца года (Эксклюзив) (ФОТО)
Общество 11:18
Завершена реконструкция еще одной улицы в Баку (FOTO)
Общество 10:11
Лента новостей
Минэкологии предупредило рыболовов-браконьеров
Общество 14:25
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении экс-зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы
Общество 14:17
Сумгайытский технопарк огласил сумму реализованной продукции за 9 месяцев 2019 года
Бизнес 14:12
Анкару санкциями не напугать - Эрдоган
В мире 14:11
МВФ скорректировал прогноз роста ВВП Грузии в 2020 году
Финансы 14:05
Сократилось число поездок из Турции с целью трудоустройства в Узбекистан и Туркменистан
Турция 14:03
В каких турецких портах было больше всего перевалки грузов в сентябре 2019 года?
Бизнес 14:03
Строительная компания «Аксарай Резиденс» о ходе работ в крупном жилом комплексе на территории Белого города
Бизнес 14:02
А Джокер вам к лицу – флешмоб в Баку (ВИДЕО)
Интересное 14:02