В Баку отметили юбилей Сулеймана Стальского (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку отметили юбилей Народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского. Мероприятие, посвященное 150-летнему юбилею лезгинского поэта, проведено в Театре песни имени Рашида Бейбутова. Юбилейное мероприятие началось с показа фрагмента художественного фильма «Так рождается песня» о жизни и творчестве Сулеймана Стальского, снятого в 1957 году на Бакинской киностудии.

Среди выступавщих были председатель Лезгинского национального культурного центра «Самур» Имран Рзаев, Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, сотрудник представительства Дагестана в Азербайджане Людмила Казиева и другие.

На вечере главный редактор газеты «Самур» Седагет Керимова подробно рассказала о жизни и деятельности поэта, который помнил наизусть тысячи своих стихов.

Писатель-журналист Музаффар Меликмамедов отметил, что Сулейман Стальский вернул родному языку свыше 2000 позабытых слов. Музаффар Меликмамедов не исключил, что поэт, писавщий на лезгинском и азербайджанском языках, сочинял и на арабском, ибо владел и этим языком: свое слово должны сказать исследователи творчества Сулеймана Стальского, нареченный Максимом Горьким «Гомером XX века».

На мероприятии Горхмаз Газаров, Хадижа Султаналиева и другие любители поэзии прочли стихи поэта на лезгинском, азербайджанском и русском языках, звучали народные лезгинские песни.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.