Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении экс-зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы (версия 2)

16 октября 2019 14:42 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении бывшего зампреда Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на генпрокуратуру.

Уголовное дело возбуждено по ст. 133.2.1. (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух или более лиц) и 133.2.4. (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК Азербайджана.

На основании совместных обращений НПО по защите прав женщин и детей Генеральная прокуратура Азербайджана провела расследование по распространившейся ранее информации о насильственных действиях бывшего зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы в отношении членов своей семьи - супруги и детей.

В сообщении отмечается, что информация, распространенная в сентябре этого года Сельджан Гахраманлы (дочь) в социальной сети и СМИ о том, что Фуад Гахраманлы причинял физические страдания двум несовершеннолетним дочерям - ей и ее сестре Сенай, а также супруге Зюмрюд, вызвала большой общественный резонанс. Также в ряде интервью Зюмрюд Гахраманлы подтвердила, что в 2010 году ее муж разбил тяжелым стаканом колено их дочери Сенай, в 2013 году сломал ей палец, в ноябре 2015 года нанес ей другие телесные повреждения, морально издевался над ними.

Зюмрюд Гахраманлы сообщила, что о насильственных действиях Фуада Гахраманлы знало руководство ПНФА, в том числе и руководитель партии Али Керимли, но они не предприняли никаких мер, чтобы пресечь это, и попытались скрыть бытовое насилие.

Учитывая характер преступления, совершенного в отношении несовершеннолетнего и беспомощного лица, Генеральная прокуратура на основании требований уголовно-процессуального законодательства провела соответствующее расследование.

Следствие по данному делу передано в прокуратуру Абшеронского района.

Следственно-оперативные меры продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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