Министр Джейхун Байрамов о транспортных средствах для школ

БАКУ /Trend/ - Вопрос предоставления транспортных средств отдельным школам не стоит на повестке дня.

Об этом на пресс-конференции в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, Исполнительная власть Баку и районные органы исполнительной власти обсуждают аспекты правильного планирования и регулирования этого вопроса: «Во время планирования новых территорий эти вопросы должны быть в центре внимания. Государство реализует проекты в этом направлении. К сожалению, сегодня еще существуют стихийно застроенные территории с высокой плотностью детей школьного возраста, где в отношении транспортировки учеников существуют проблемы».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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