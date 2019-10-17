В Баку сохранится теплая погода

17 октября 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром в отдельных местах слабый туман, ветер юго-западный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 15-18, днем - 23-26, в Баку ночью - 16-18, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются кратковременные грозовые дожди, ночью и утром местами туман, ветер западный.

Ночью - 12-17, днем - 23-28, в горах ночью - 6-11, днем - 17-22 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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