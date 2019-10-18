Размер среднемесячной трудовой пенсии в Азербайджане достигнет 293 манатов - министр

БАКУ /Trend/ - Со следующего года размер среднемесячной трудовой пенсии в Азербайджане вырастет на 16 процентов, достигнув 293 манатов.

Об этом во время выступления в экономическом совещании при Президенте Ильхаме Алиеве, проведенном 15 октября, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в пятницу Trend.

Министр отметил, что в результате проводимой оптимизации, а также отмены необоснованных пенсий уже в течение девяти месяцев текущего года было сэкономлено 99 миллионов манатов.

Министр добавил, что в предстоящие периоды эта сумма еще больше увеличится, и будет обеспечен устойчивый рост трудовых пенсий.

Бабаев отметил, что минимальные трудовые пенсии доведены до 200 манатов, и, таким образом, Азербайджан занимает первое место на пространстве СНГ по индексу покупательной способности.

Министр сказал, что по покупательной способности среднемесячной пенсии наша страна может войти в первую двойку стран на пространстве СНГ.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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