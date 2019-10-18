О переезде Бакинского государственного цирка

18 октября 2019 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Хотя вопрос переезда Бакинского государственного цирка обсуждается, пока еще точно не известно, когда будет построено новое здание.

Об этом в пятницу сказал Trend руководитель пресс-службы Цирка Махир Расулоглу.

"В связи с тем, что нынешнее здание Бакинского государственного цирка старое, отремонтировать его будет трудно. Поэтому есть необходимость в новом здании, отвечающем современным требованиям. Но пока здание, в которое переедет цирк не готово. Просто в этом направлении идут работы", - сказал Расулоглу.

Руководитель пресс-службы добавил, что Цирк не переедет в какое-то готовое здание.

"Для цирка нужно построить новое здание и в этом направлении уже ведется работа. После того, как новое здание будет готово, Бакинский государственный цирк переедет туда", - подчеркнул Махир Расулоглу.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Национальное цирковое искусство Азербайджана -70
Культура 22 ноября 2016 11:31
В Баку выступят артисты Белорусского государственного цирка
Культура 12 марта 2015 12:29
Лента новостей
В Ашхабаде состоится международный нефтегазовый форум
Бизнес 16:35
Названа дата муниципальных выборов в Азербайджане
Политика 16:29
Президент Ильхам Алиев наградил группу энергетиков орденами и медалями
Политика 16:29
Компания SOCAR огласила объемы добытого газа за девять месяцев
Энергетика 16:19
Казпочта закупит аккумуляторы путем тендера
Тендеры 16:18
Узбекско-китайское СП объявляет тендер на закупку запчастей
Тендеры 16:18
Туркменистан выступил в ОБСЕ с заявлением по итогам ашгабадского саммита СНГ
Бизнес 16:18
ИВ: Жители Абшеронского района с большим усердием готовятся к инициативе по посадке 650 тыс. деревьев
Общество 16:15
ЕС введет ответные тарифы на пошлины США по Airbus
В мире 16:08