МВД Азербайджана предупредило лиц, желающих провести незаконную акцию (ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 18.10.2019 в 17:33 )

БАКУ/Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило лиц, желающих провести незаконную акцию.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

В видеообращении начальник Управления общественной безопасности МВД, полковник милиции Нурулла Мамедханлы сказал в связи с призывами к проведению незаконной акции перед станцией метро «28 Мая», что на территориях, входящих в зону охраны Бакинского метрополитена проведение каких-либо собраний запрещено законом.

По словам начальника Управления, несмотря на это все равно звучат призывы к проведению незаконной акции на этих территориях. Полиция совместно с другими правоохранительными органами примет решительные меры. Как и всегда, попытки проведения на территории Баку какой-либо незаконной акции будут пресечены.

«Еще раз предупреждаем, что в подобном случае ответственность полностью ляжет на организаторов незаконных акций, в отношении которых будут применены самые жесткие меры, предусмотренные законом. Хочу обратиться к молодежи, и ко всем тем, кто верит организаторам митинга, чтоб они не велись на эти призывы. Площадь перед станцией метро «28 Мая» не подходящее место для проведения акции. Если они настойчиво хотят провести акцию перед станцией, в запрещенном месте, значит их цель не проведение митинга, а совершение провокации, нарушение общественного порядка в городе, создание противостояния. В противном случае, они бы согласились с назначенным местом», - сказал Нурулла Мамедханлы.

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