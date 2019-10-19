В Азербайджане запретят продавать энергетические напитки рядом со школами (ФОТО)

19 октября 2019 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С первого января следующего года энергетические напитки будут внесены в холодную цепочку, и будет осуществляться контроль над их транспортировкой и хранением при температуре от 0 до 18 градусов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал советник председателя Агентства пищевой безопасности Эльхан Микайылов на встрече с предпринимателями, которые производят и импортирует энергетические напитки.

По его словам, подготовлены и переданы в министерство юстиции "Временные санитарные нормы и правила по энергетическим напиткам", которые прошли регистрацию в Государственном реестре правовых актов и вступят в силу с первого января 2020 года. В подготовке документа был использован опыт международных организаций и передовых стран мира, а также научные исследования ЕС.

Согласно вышеуказанным правилам, субъекты предпринимательства, занимающиеся на территории страны производством и импортом энергетических напитков, должны организовать свою деятельность с первого января 2020 года в соответствии с нормами и правилами, отраженными в документе.

Микайылов добавил, что документ запрещает продажу энергетических напитков лицам моложе 18 лет. С этой целью будет запрещена продажа таких напитков около школ и детских садов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов.)

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  • В Азербайджане запретят продавать энергетические напитки рядом со школами (ФОТО)
  • В Азербайджане запретят продавать энергетические напитки рядом со школами (ФОТО)
  • В Азербайджане запретят продавать энергетические напитки рядом со школами (ФОТО)
  • В Азербайджане запретят продавать энергетические напитки рядом со школами (ФОТО)
  • В Азербайджане запретят продавать энергетические напитки рядом со школами (ФОТО)
  • В Азербайджане запретят продавать энергетические напитки рядом со школами (ФОТО)
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