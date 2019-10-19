Сегодня с 13:00 временно приостанавливается деятельность станций метро "28 Мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Несмотря на положительный ответ ИВ Баку в связи с обращением организации, называющей себя Национальный совет демократических сил, на проведение митинга 19 октября в 15:00, организаторы митинга распространили в социальных сетях информацию о проведении несогласованной, незаконной акции в это же время в неразрешенном месте, то есть перед станцией метро "28 Мая".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", в случае допущения незаконных деяний, способствующих нарушению работы транспорта, ответственность ляжет на организаторов митинга. Чтобы не допустить паралича деятельности стратегически важной и массовой транспортной инфраструктуры, а также с целью защиты прав граждан, пользующихся этим видом транспорта, принято решение о временной приостановке деятельности станций метро "28 Мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи" 19 октября с 13:00.

ЗАО обратится в соответствующие правоохранительные органы для принятия предусмотренных законодательством жестких мер в отношении лиц, призывающих к проведению незаконной акции в зоне охраны метрополитена, или же организаторов таких противозаконных акций.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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