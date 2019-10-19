Али Ахмедов: Эти люди, устроившие на улицах шум, далеки от реалий Азербайджана и народа

19 октября 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В социальной сети слежу за безрассудными действиями, которые оппозиция называет митингом.

Как сообщает в субботу Trend, об этом поделился на своей странице в Facebook вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

«Картина действительно плачевная: очень малое количество людей, нарушая общественный порядок в многолюдном месте города, хотят привлечь внимание. Будто они наслаждаются тем, что нарушают покой граждан. На самом деле нужно стыдиться. То, что я наблюдаю, дает основание утверждать, что эти люди, устроившие беспорядки на улицах, далеки от реалий Азербайджана и народа. Будто они граждане другой страны, инопланетяне. К сожалению, вспоминаются «темные» времена 30-летней давности. Они нисколько не изменились, не хотят меняться. Поэтому сильно отстали от сегодняшнего дня Азербайджана. Хорошо, что их мало, очень мало. Действия полиции достойны похвалы. Незаконные, неразрешенные акции должны быть пресечены. Никто не должен и не может нарушать комфорт людей», - сказал Ахмедов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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