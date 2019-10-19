Депутат: Граждане высоко ценят реформы, осуществляемые под руководством Президента Ильхама Алиева (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Во время экономического совещания при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве глава государства довел до сведения очень важные вопросы, связанные с развитием страны.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, комментируя вопросы, отраженные в речи главы государства во время экономического совещания при Президенте.

Депутат сообщила, что одной из стран, которая за последние 16 лет достигла самых высоких показателей экономического развития в мировом масштабе, является и Азербайджан.

"В результате реформаторской политики, осуществляемой в стране под руководством Президента Ильхама Алиева, за указанный период национальная экономика выросла более чем в три раза. За прошедший период также увеличилось производство в экономике, возникли новые возможности для экспорта, в государственный бюджет привлечены дополнительные средства. В результате чего социально-экономические показатели последних девяти месяцев достаточно успешны, была обеспечена позитивная динамика развития экономики", - сказала Гафарова.

По словам депутата, Президент Ильхам Алиев на совещании отметил, что экономический рост ненефтяного сектора составляет больше трех процентов.

«Это показывает, что меры по диверсификации экономики, осуществляемые в стране дают свои результаты. Это можно сказать и о ненефтяной промышленности. Реформы, проводимые в Азербайджане, в частности широкомасштабные работы, проделанные в связи с развитием ненефтяного сектора, дают свои плоды», - добавила Гафарова.

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