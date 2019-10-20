В парке Центра Гейдара Алиева будет организован концерт в связи с Днем государственной независимости (ВИДЕО)

20 октября 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева 20 октября в связи с Днем государственной независимости будет организован концерт с участием звезд азербайджанской эстрады, сообщает в среду Trend.

На концерте, посвященном 18 октября – Дню государственной независимости, выступят Ройя, Мири Юсиф, Мурад Ариф, ритм-группа «Натиг», танцевальная группа «Мирвари».

В концерте в качестве особых гостей примут участие певец-композитор EMİN, азербайджанские исполнители Bahh Tee (Бахтияр Алиев), Ellai (Эльвин Алиев), Elman (Эльман Зейналов), которые живут и работают в России. Они исполнят свои известные композиции.

Вход на концерт, который начнется в 19:00, бесплатный.

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