Генпрокуратура: Али Керимли нанес телесные повреждения двум сотрудникам полиции (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала информацию, распространенную о том, что якобы сотрудники полиции нанесли телесные повреждения председателю партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли во время незаконной акции, проведенной в Баку 19 октября, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Бакинская городская прокуратура расследовала информацию, распространенную в ряде СМИ и соцсетях и в профиле самого председателя ПНФА Али Керимли о нанесении ему увечий сотрудниками полиции во время акции, и детали по оказанию сопротивления представителям власти во время пресечения действий, сопровождаемых грубым нарушением общественного порядка.

В сообщении говорится, что члены так называемой структуры Национальный совет демократических сил обратились в Исполнительную власть (ИВ) Баку о проведении митинга на одной из центральных территорий столицы 19 октября 2019 года. Обращение было рассмотрено, и согласно требованиям закона «О свободе собраний» для предотвращения нарушения общественного порядка, во избежание противостояния и преступлений, защиты прав и свобод других лиц для проведения акции была предложена тренировочная база спортивного клуба «Нефтчи» в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

19 октября член так называемого Нацсовета, а также представляющийся председателем ПНФА Али Керимли, лица, представленные в руководстве этой структуры, и другие деструктивные группы, не сделав выводов из предупреждения МВД и генпрокуратуры о том, что в случае проведения незаконной и несогласованной массовой акции в центре столицы она будет пресечена и за возможные нарушения общественного правопорядка виновные будут нести ответственность, попытались провести несогласованный митинг около станции метро «28 Мая» и нарушить общественный порядок. За нарушение требований порядка организации и проведения собраний сотрудники правоохранительных органов приняли соответствующие меры в отношении 60 лиц согласно требованиям законодательства об административных нарушениях.

Во время незаконной акции Али Керимли, выйдя из своего дома, стал направляться к территории несогласованного митинга, обращаться с открытыми призывами, поэтому сотрудники полиции посадили его в служебный автобус с целью привлечения к административной ответственности и пресечения попытки умышленного нарушения им общественного порядка, и возможного противостояния между людьми.

В это время Али Керимли допустил действия, выраженные в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции, использовал в их адрес нецензурную брань, оказал сопротивление двум сотрудникам полиции, нанес им телесные повреждения, продолжил оказывать сопротивление, и, оттолкнув их, пытался сойти с автобуса и с целью провокации несколько раз ударил головой о железные решетки автобуса, повредив в результате лоб. Затем он был доставлены в РУП Хатаинского района для проведения законных мер в его отношении. Там ему была оказана первая медицинская помощь, проведена судебно-медицинская экспертиза, которая в своем заключении указала, что по характеру и локализации рана на лбу произошла в результате того, что он сам ударился головой об решетчатую дверь автобуса, когда оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Затем Керимли был обследован в госпитале МВД, и в связи с тем, что никаких патологий выявлено не было, был предупрежден и отпущен домой.

Также судебно-медицинская экспертиза была проведена и в отношении сотрудников полиции, которым оказывал сопротивление Керимли, и на их теле были обнаружены телесные повреждения.

Генпрокуратура опровергает абсолютно необоснованную информацию о том, что сотрудники применяли силу во время незаконно организованной и несогласованной массовой акции в центре столицы, распространенную некоторыми СМИ и соцсетями. Сотрудники полиции не допустили применение силы и насильственных действий.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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