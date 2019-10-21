На родине Насими в Шамахы будет посажено до 50 тыс. деревьев (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в стране за один день 650 тысяч деревьев в честь 650-летнего юбилея гениального поэта Имадеддина Насими в Шамахинском районе будут посажены до 50 тысяч деревьев, передает в понедельник Trend со ссылкой на ИВ Шамахинского района.

Согласно информации, уже определены места для посадки деревьев в девяти местностях.

Для подготовки к мероприятиям, участки, где будут посажены деревья разравниваются, роются ямы. Наряду с этим, проводится работа по созданию инфраструктуры для их полива.

В рамках мероприятий по массовой посадке деревьев в Шамахы главным образом панируется посадка эльдарской сосны, а на некоторых участках - кипариса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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