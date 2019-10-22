На матч "Карабаха" продано 25 тыс. билетов (ФOTO)

БАКУ/Trend/ - На встречу ФК “Карабах” с кипрским АПОЭЛ в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы продано 25 тысяч билетов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу "Карабаха", подготовка к игре, которая состоится 24 октября, продолжается.

Напомним, что во время встречи "Карабах" - АПОЭЛ, которая состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, будет организована "акция флага".

Руководство клуба для этого заказало 30 тысяч флагов Азербайджана. В день матча они будут развешаны на трибунах.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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