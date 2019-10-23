Пять азербайджанских студентов отправлены в Турцию на учебу в сфере лесоводства (ФОТО)

23 октября 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Еще пять азербайджанских студентов будут отправлены на учебу в Турцию с целью подготовки молодых кадров в сфере лесоводства.

Об этом сказал завотделом по управлению человеческими ресурсами министерства экологии и природных ресурсов Орхан Магеррамли, сообщает в среду Trend.

«Студенты второго курса Государственного аграрного университета продолжат учебу в одном из ведущих учебных заведений мира - Техническом университете Карадениз (Трабзон, Турция). Обучение реализуется в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между минэкологии и природных ресурсов и Государственным аграрным университетом, готовящим специалистов в сфере лесоводства. В рамках проекта, реализуемого при поддержке посольства Турции в Азербайджане, студенты, завершившие учебу, будут по возвращении приняты на работу в соответствующие структурные подразделения министерства», - сказал он.

Магеррамли напомнил, что ранее восемь студентов были отправлены на учебу в Воронежский государственный лесотехнический университет. Он отметил, что реализация аналогичных проектов по подготовке кадров, отвечающих современным стандартам, будет продолжена.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Пять азербайджанских студентов отправлены в Турцию на учебу в сфере лесоводства (ФОТО)
  • Пять азербайджанских студентов отправлены в Турцию на учебу в сфере лесоводства (ФОТО)
  • Пять азербайджанских студентов отправлены в Турцию на учебу в сфере лесоводства (ФОТО)
  • Пять азербайджанских студентов отправлены в Турцию на учебу в сфере лесоводства (ФОТО)
Новости по теме
Ведущий турецкий ритейлер одежды выйдет на рынок Азербайджана
Бизнес 12:46
Трамп считает хорошей новостью развитие ситуации в Сирии
Турция 02:51
Соглашение Турции и США о приостановке военной операции в Сирии прекратило действие
Турция 01:24
Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили обещания по Сирии
Турция 00:37
Эрдоган заявил о том, что Турция и РФ будут осуществлять совместное патрулирование в Сирии
Турция 22 октября 22:28
РФ и Турция договорились вместе противостоять сепаратизму в Сирии
Турция 22 октября 22:21
Лента новостей
Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла
Общество 13:31
Истекло время, отведенное на прекращение боевых действий в ходе операции «Источник Мира» на севере Сирии
В мире 13:23
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 13:22
Алескер Алескеров назначен помощником премьер-министра Азербайджана
Политика 13:17
«Южный газовый коридор» является источником диверсификации маршрутов — венгерский госсекретарь
Энергетика 13:17
Лучшее решение для изменения мира это изобретение новой технологии
ИКТ 13:13
Увеличился совокупный капитал зарегистрированных в Турции китайских компаний
Турция 13:05
Маша и Медведь приглашают бакинских ребятишек на бесплатную фотосессию (ВИДЕО)
Интересное 12:59
В Армении бастуют машинисты «Российских железных дорог»
Армения 12:59