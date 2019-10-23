В Азербайджане параллельно проводятся широкие социально-экономические и кадровые реформы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане параллельно проводятся широкие социально-экономические и кадровые реформы.

Об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в среду Trend.

Председатель Госкомитета подчеркнул, что эти реформы - решение назревших вопросов.

По словам Гурбанлы, в ходе последнего экономического совещания Президент Ильхам Алиев отметил, что реформы будут расширяться, и предприниматься шаги по привлечению к государственному управление молодых кадров: «В связи с этим некоторые лица, находящиеся сегодня на должности, имеющие заслуги перед Азербайджаном в государственном строительстве, в социально-экономической сфере и достигшие определенного возраста, сами обращаются к главе государства для освобождения их от занимаемой должности и Президент Азербайджана принимает их отставку».

Подчеркнув, что реформы в государственном управлении будут продолжены, Гурбанлы добавил, что эти реформы идут во всех странах мира.

Глава Комитета также отметил, что Азербайджан независимое государство, и продолжает реформы в этой сфере.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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