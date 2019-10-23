Пять азербайджанских студентов отправлены в Турцию на учебу в сфере лесоводства (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Еще пять азербайджанских студентов будут отправлены на учебу в Турцию с целью подготовки молодых кадров в сфере лесоводства.

Об этом сказал завотделом по управлению человеческими ресурсами министерства экологии и природных ресурсов Орхан Магеррамли, сообщает в среду Trend.

«Студенты второго курса Государственного аграрного университета продолжат учебу в одном из ведущих учебных заведений мира - Техническом университете Карадениз (Трабзон, Турция). Обучение реализуется в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между минэкологии и природных ресурсов и Государственным аграрным университетом, готовящим специалистов в сфере лесоводства. В рамках проекта, реализуемого при поддержке посольства Турции в Азербайджане, студенты, завершившие учебу, будут по возвращении приняты на работу в соответствующие структурные подразделения министерства», - сказал он.

Магеррамли напомнил, что ранее восемь студентов были отправлены на учебу в Воронежский государственный лесотехнический университет. Он отметил, что реализация аналогичных проектов по подготовке кадров, отвечающих современным стандартам, будет продолжена.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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