В Азербайджане продажа мяса освобождается от уплаты НДС

23 октября 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 2020 года продажа мяса в Азербайджане на четыре года будет освобождена от уплаты НДС.

Это отражено в законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс», сообщает в среду Trend.

Однако налоговая льгота не касается мяса, отправляемого на переработку, за исключением разделанного и замороженного мяса.

В документе также предлагается продлить до 2023 года срок порядка, применяемого с 2017 года по освобождению от НДС продажи птичьего мяса, кормов и кормовых добавок, используемых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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