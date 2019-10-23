В Азербайджане выявлены цеха, незаконно производящие контрафактные моющие средства (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:13)

БАКУ /Trend/ - На основании поступившей информации Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело оперативно-следственные меры в Баку и других городах и районах Азербайджана. В результате принятых мер были раскрыты незаконные действия группы граждан Азербайджана, которые путем контрабанды завозили в страну из-за рубежа сырье и упаковочные материалы, кустарно производили в незаконно действующих цехах контрафактную продукцию, реализуя ее в различных торговых центрах, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В частности, в результате проведенных неотложных оперативно-следственных мероприятий, в жилом доме, принадлежащем Гасымову Анару Ягуб оглу, села Салманбейли Агджабединского района, и в расположенном на улице Тофига Исмайлова маркете”Тадж”, обнаружены 630 20-килограмовых порожних мешков, с надписью “Sarda”, имитирующих произведенные в Иране, 310 20-килограммовых мешков с надписью “Gürcel” и 110 единиц с надписью “Dekso” подделанных под произведенные в Турции, 671 единица упаковок моющих порошков “Ariel” различной емкости, 1773 флакона шампуня с надписью “Head & Shoulders” и другая поддельная продукция.

Кроме этого, при осмотре автомобиля марки “Mersedes Benz” с номером 90-EU-925, принадлежащего жителю Агджабединского района Буниядову Кямилю Айдын оглу, было обнаружено и изъято 19 рулонов полиэтиленового пакета с надписью “Ariel” предназначенных для упаковки 562 килограммов стирального порошка.

Также, при осмотре цеха, расположенного по Дарнагюльскому шоссе 2090, Наримановского района города Баку, принадлежащего частному предпринимателю Таривердиеву Агаверди Иби оглу, было обнаружено незаконное производство упаковочных пакетов и этикеток моющих средств. Были выявлены и изъяты аппарат, использующийся в производстве упаковочных пакетов и этикеток, большое количество моющих порошков и этикеток, эмблемы принадлежащие фирмам “Domestos”, “Ariel”, “Calgon”, “Elidor” и “Fairy”.

Наряду с этим в расположенном в Карадагском районе города Баку, торговом центре “Садарак”, в принадлежащем Алиеву Ульви Сариф оглу магазине номер 1, при проведении осмотра были обнаружены и изъяты различные контрафактные моющие и чистящие средства, упаковочные пакеты, этикетки, штрихкоды и специальное оборудование для заклеивания упаковочных пакетов.

В том числе, при осмотре склада принадлежащего Новрузову Натику Ариф оглу и расположенного на проспекте Г.Алиев в городе Гянджа, было выявлено и изъято в общей сложности 10 192 ящика с химическими чистящими средствами, а также 11 122 ящика с шампунем.

Кроме этого, при осмотре в расположенном в городе Сумгайыт на улице Самеда Вургуна 1А цеха по производству стиральных порошков были идентифицированы и изъяты картонные материалы, этикетки, крышки и пустые полиэтиленовые упаковки с названиями моющих средств и жидкостей ”Calgon”, “Comet”, “ACE”, “Domestos”.

По результатам комплексной судебной физико-химической экспертизы и проверки технических документов, было установлено несоблюдение требований соответствующих стандартов по составу и качественным показателям вышеуказанных химических чистящих средств, несоответствие размеров, весов, указанных на упаковках.

В связи с указанными фактами в Главном управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, заведено уголовное дело по статьям 192.1 (незаконное предпринимательство), 197,1 (незаконное использование товарных знаков), 206,1 (контрабанда).

Анар Гасымов, Натиг Новрузов, Видад Алиев и Ульви Алиев были привлечены в качестве обвиняемых, им предъявлены обвинения по статьям 192.2.1, 197.2, 206.3.1 и 206.3.2 уголовного кодекса и по решению Бинагадинского районного суда была принята мера пресечения содержание под стражей.

В ходе следствия проведенного главным управлением, после подтверждения обоснованных подозрений по отношению к Анару Гасымову, а также основанному им ООО “Uğur-Kimya” и физическим лицам Ульви Алиеву, Мубариз Абдуллаеву, Агаверди Тарвердиеву и Видади Алиеву в занятии незаконной предпринимательской деятельностью путем использования черной бухгалтерии и не получения соответствующего разрешения и лицензий, принятые судом решения о проверке статуса соблюдения налогового законодательства были перенаправлены к исполнению.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные меры по полному выявлению и привлечению к ответственности всего задействованного по данному делу круга подозреваемых.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики просит всех граждан и предпринимателей страны, знающих о противозаконных действиях такого рода, давать информацию по горячей линии № 161 центра связи Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре.

(Текст: Кямаля Сеидова, Чингиз Гусейнов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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