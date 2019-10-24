В Азербайджане на закупку оборудования для школьных лабораторий будет затрачено свыше 7 млн манатов

24 октября 2019 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в будущем году на закупку оборудования для учебных лабораторий в средних школах предусмотрено выделить более семи миллионов манатов.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в проектах по государственному и сводному бюджетам Азербайджана на 2020 год.

Согласно этим проектам, в 2020 году 7,5 миллиона манатов будет потрачено на закупку оборудования для лабораторий (по физике, химии, биологии) общеобразовательных школ.

Из государственного бюджета на 2020 год выделено 3155,8 миллиона манатов, что на 873,6 миллиона манатов, или на 38,3 процента больше, чем в 2019 году.

В 2020 году удельный вес расходов на образование в составе расходов государственного бюджета составит 11,7 процента, что на 2,6 процента больше, чем в 2019 году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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