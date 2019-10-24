Высаживание в Азербайджане 650 тыс. деревьев в один день очень важно как с экологической, так и политической точки зрения – ректор (версия 2)

24 октября 2019 11:20 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Высаживание в Азербайджане 650 тысяч деревьев в один день по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в связи с 650-летним юбилеем гениального поэта Насими очень важно как с экологической, так и политической точки зрения, сказал в четверг Trend ректор БГУ Эльчин Бабаев

Сказав, что Насими гордость всего тюркского мира, Бабаев добавил, что юбилеи Насими проводились на различных уровнях, и даже в ЮНЕСКО.

Ректор добавил, что в связи с годом Насими в Азербайджане проводится достаточно интересных мероприятии: «С экологической, политической и нравственной точки зрения значимость высаживания 650 тысяч деревьев в один день очень велика. С этой точки зрения акция будет очень большой, в которой активно будет участвовать и БГУ. С другой стороны, есть прекрасные инициативы в связи с юбилеем и у вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, которые продолжаются в стране».

Отметим, что по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в связи с 650-летним юбилеем поэта и мыслителя Имадеддина Насими в ноябре будет посажено 650 тысяч деревьев в один день.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет посажено такое большое количество деревьев. Все деревья выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана»: «В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар и др.».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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