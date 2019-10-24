Завтра вечером в Баку ожидается дождь

24 октября 2019 15:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидается кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем сменится южным ветром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 12-16, днем - 18-22, в Баку ночью - 12-14, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана ночью и утром местами дожди, туман, днем в большинстве районов будет преимущественно без осадков, ветер восточный.

Ночью 10-15, днем 20-25, в горах ночью 4-8, днем 10-15 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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