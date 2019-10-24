Сегодня Бакметрополитен будет работать в усиленном режиме (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В связи с сегодняшним футбольным матчем "Qarabağ" -"Apoel" в Баку, проводимым в рамках турнира Евролиги УЕФА, Бакметрополитен будет работать в усиленном режиме, сказал в четверг Trendглава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, до начала игры станции будут работать в усиленном режиме: «Матч начнется в 20:55 по Бакинскому времени на Республиканском стадионе им. Тофига Бахрамова, поэтому на близлежащих станциях метро – «Гянджлик» и «Нариман Нариманов» будет задействован дополнительный персонал. Приняты все меры для своевременной и безопасной перевозки пассажиров. В готовность приведены резервные вагоны, которые, в случае необходимости, будут задействованы при плотном пассажиропотоке и сократят интервал между поездами. Усиленный режим будет в силе до полной доставки пассажиров после игры».

Мамедов добавил, что матч завершится в 23:00, поэтому необходимости в продлении работы метро не будет: «До 00:00 часов транспортировка пассажиров будет завершена».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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