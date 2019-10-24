В БГУ проведена сессия международной студенческой школы «Зеленая планета» (ФОТО)

В Бакинском государственном университете (БГУ) проведена пленарная сессия международной студенческой школы «Зеленая планета» на тему «Биоразнообразие, экосистемные услуги и управление особо охраняемыми природными территориями».

Организатором проекта является Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Социально-экологического центра «Экосфера».

Открывая мероприятие, ректор БГУ Эльчин Бабаев рассказал об инновациях в области экологического образования и просветительства в университете, о международном сотрудничестве вуза, который отмечает свой 100-летний юбилей.

Ректор Эльчин Бабаев, отметив, что в Азербайджане уделяется особое внимание экологическому просвещению и охране окружающей среды, подчеркнул, что проект послужит основой для установления многосторонних контактов между специалистами-экологами.

По словам руководителя Социально-экологического центра «Экосфера» Фирузы Султанзаде, молодые экологи из СНГ и стран Балтии собрались в Азербайджане для обмена опытом в сфере использования инновационных подходов к планированию экологической деятельности и привлечения внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.

Участники международной студенческой школы «Зеленая планета» ознакомились с материально-технической базой факультета экологии и почвоведения, посетили Центр наноисследований, Музей эволюции вуза.

Отметим, что участники школы - около ста студентов-экологов из девяти стран, примут участие в семинарах и мастер-классах в области природоохранной деятельности и эко-лидерства, научатся основам планирования проектов в этой сфере.

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