Завтра в центре Баку автодвижение будет ограничено (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Завтра в связи с проведением XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения с 08:30 в центре Баку движение будет ограничено, сказал в четверг Trend начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что на улицах и проспектах в направлении Центра Гейдара Алиева, Бакинского конгресс-центра, отеля Hyatt Regency движение автомобилей будет перенаправлено, в частности, полностью закрыто движение автомобилей в направлении улиц Тебриз и Хатаи в Наримановском районе на пересечении с ул. Гасаноглу и до пересечения с ул. Гадирбекова.

Асадов также добавил, что движение автомобилей с 14-го километра автотрассы Баку-Сальян, то есть, от Локбатанского круга в центр, будет перенаправлено по окружной кольцевой дороге через Ясамальский район.

Он еще раз довел до внимания водителей, чтобы в связи с проводимым мероприятием они, по возможности, меньше пользовались личным транспортом в районах площади Азнефть, ул. Ниязи, просп. Нефтяников, ул. Р. Рзы, А.Бакиханова, Ю.Сафарова, К.Рагимова, У.Гаджибекова, З. Алиевой, проспектах Строителей и Н. Нариманова, 10-й заводской круг, просп. Г. Алиева. ул. М. Гусейна и Т. Эльчина и на примыкающих и пересекающихся с ними других улицах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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