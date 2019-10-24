По случаю 650-летия Насими в Гарадагском районе будет посажено свыше 11 тыс. деревьев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Решение Президента Ильхама Алиева объявить 2019 год –«Годом Насими», в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта, было воспринято общественностью страны как весьма знаменательное и достойное всяческого одобрения событие, сказал в четверг Trend заместитель Главы Исполнительной власти Гарадагского района Надир Мурадов.

«В рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в связи с 650-летием юбилея поэта и мыслителя Имадеддина Насими, в республике планируется посадить 650 тысяч деревьев за один день. Эта инициатива внесет большой вклад в оздоровление экологической ситуации в стране. На территории Гарадагского района Баку планируется высадить 11 800 деревьев и 6200 олеандров», - отметил заместитель Главы ИВ.

Мурадов уточнил, что акция по высадке деревьев в Гарадагском районе будет проведена на территории 27-и участков: «Это пятый и 11-й километр Бакинской окружной дороги, первый километр дороги Локбатан-Гобу, первый - четвертый километры дороги Локбатан-Гызылдаш, , 27, 33 и 57-й километры дороги Баку-Алят, поселки Локбатан, Гобустан, Сахиль, Алят, Мушвигабад, Гызылдаш, Умид, 70-75-й километр дороги Баку-Газах, 20-й километр дороги Баку-Шамахы и другие участки».

Отметим, что по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в связи с 650-летним юбилеем поэта и мыслителя Имадеддина Насими в ноябре будет посажено 650 тысяч деревьев в один день.

Впервые в истории Азербайджана в течение одного дня будет посажено такое большое количество деревьев. Все деревья выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана»

В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар и другие.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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