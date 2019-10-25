"Карабах" сыграл вничью в рамках группового этапа Лиги Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел очередную игру в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против кипрского АПОЭЛ, сообщает Trend.

Матч закончился со счетом 2:2. Голами отличились Д.Кинтана (13-я минута), М.Медведев (29-я минута, автогол), Халлениус (45-я минута) и Аилтон (58-я минута).

По итогам трех туров группового этапа "Карабах" расположился на втором место с четырьмя очками.

Ответный матч состоится через две недели.

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