В Баку изменена схема движения двух автобусных маршрутов

БАКУ/Trend/ - В связи с проведением в Баку XVIII Саммита глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения, на сегодня и завтра изменена схема движения автобусных маршрутов №5 и №11, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Движение этих маршрутов временно изменено на пересечениях улицы Тебриз с улицами Гадирбековой и Гасаноглу.

Схема движения автобусов маршрута № 5:

В направлении 20-го участка: ул. А Нейматуллы - просп. Г.Алиева – ул. Г. Гадирбековой - просп. Хатаи - ул. А.Агаоглу - ул. Тебриз и далее по своему маршруту.

В направлении станции метро «Нариман Нариманов»: ул. Тебриз - ул. А. Агаоглу - просп. Хатаи - просп. Г. Алиева - ул. И. Идаятзаде - ул. Черняевского - ул. А. Нейматуллы - ул. Тебриз.

Схема движения автобусов маршрута № 11:

В направлении ул. С. Рагимова (станция метро «28 Мая): ул. А. Раджабли - ул. Тебриз - ул. А. Нейматуллы - просп. Г. Алиева - ул. Г. Гадирбековой - просп. Хатаи и далее по своему маршруту.

В направлении ул. Абилова: просп. Г.Алиева - ул. И. Идаятзаде - ул. Черняевского - ул. А. Нейматуллы - ул. Тебриз - ул. А. Раджабли и далее по своему маршруту.

Также, в связи с вышеуказанным мероприятием, оперативно будут изменены схемы движения определенных маршрутов во время введения ограничений в движении автомобилей и на других улицах и проспектах. Движение автобусов будет обеспечено через те улицы и проспекты, куда будут перенаправлены все транспортные средства.

Отметим, что 25-26 октября в Баку начался XVIII Саммит глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения, в 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой структуре.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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