Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)

25 октября 2019 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ноябре этого года, в рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в стране будет высажено 650 тысяч деревьев за один день, в связи с 650-летним юбилеем поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Об этом сказал специалист по растениеводству министерства экологии и природных ресурсов Рагим Ибрагимов, поведав о том, какие породы фруктовых деревьев будут высажены в низменных районах, о правилах высадки и необходимых технических показателях, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в низменных районах, в основном, можно сажать миндальные, инжировые, гранатовые, абрикосовые, тутовые, вишневые, грушевые, сливовые, айвовые, фисташковые деревья, лох, хурма, алыча, унаби и др.

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  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
  • Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО)
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