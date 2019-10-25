Специалист о деревьях, которые можно сажать в низменных районах Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В ноябре этого года, в рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в стране будет высажено 650 тысяч деревьев за один день в связи с 650-летним юбилеем поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Об этом сказал специалист по растениеводству министерства экологии и природных ресурсов Рагим Ибрагимов, поведав о том, какие породы фруктовых деревьев будут высажены в низменных районах, о правилах высадки и необходимых технических показателях, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в низменных районах, в основном, можно сажать миндальные, инжировые, гранатовые, абрикосовые, тутовые, вишневые, грушевые, сливовые, айвовые, фисташковые деревья, лох, хурма, алыча, унаби и др.

«Высаживать саженцы нужно на расстоянии 2-3 метров друг от друга, в лунки глубиной 40 сантиметров, и с таким же диаметром. Высота саженцев может быть от 80 до 120 сантиметров. Если они выше, то их следует подрезать в верхней части, чтобы мог сформироваться корень. Для деревьев высотой 2-3 метра необходимо выкопать лунки глубиной 50 см, и с таким же диаметром. Саженцы необходимо высаживать в плодородную почву, смешанную с органическими удобрениями. Обязательно должна производиться поливка и присыпка землей вокруг ствола. С момента высадки саженца и до момента его развития, территорию необходимо осматривать. Землю у корней дерева необходимо утрамбовать, чтобы оно не высохло. Если после высадки фруктовых саженцев деревья развиваются слабо, их необходимо дополнительно удобрить, чтобы укрепить корневую систему. Осенью необходимо осуществлять подпитку органическими удобрениями во время их высадки, минеральные удобрения рекомендуется применять весной. Летом саженцы необходимо два раза в неделю поливать. После поливки почву вокруг деревьев надо разрыхлять, для поддержания нормального развития деревьев и чтобы урожайность их была высокой. В первый год высадки рекомендуется использовать химические лекарственные удобрения, соответствующие породе дерева - для уничтожения личинок вредителей на стволах деревьев. Зимой, когда развитие останавливается, никакие дополнительные работы не проводятся. Если крона деревьев слишком широкая, ее можно немного обрезать»,- рассказал Ибрагимов.

Отметим, что в рамках осуществления инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев за один день, в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими, были отобраны саженцы различных пород лесных и фруктовых деревьев. Впервые в истории Азербайджана в один день будет посажено такое большое количество деревьев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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