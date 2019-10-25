В Баку сохранится комфортная погода

25 октября 2019 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром в отдельных местах слабый туман, умеренный северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 12-15, днем - 19-22, в Баку ночью - 12-14, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем – 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и восточных районах ожидаются грозовые дожди, местами туман, ветер восточный.

Ночью - 10-15, днем - 20-24, в горах ночью - 4-9, днем - 12-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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