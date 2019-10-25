В Азербайджане будет установлен очередной рекорд - минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)

25 октября 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Посадка за один день в конце ноября 650 тысяч деревьев в честь 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой станет очередным рекордом Азербайджана. В рамках этой высоконравственной и благородной инициативы каждый получит возможность посадить дерево, произойдет ощутимое расширение озеленения в стране.

Об этом в пятницу сказала Trend пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

По ее словам, по всей республике идут серьезные работы по подготовке к этому мероприятию. Все саженцы выращены в питомниках ОАО "Озеленение и ландшафтное устройство Азербайджана" и Центров лесного хозяйства.

"Присоединившись к этой благородной инициативе мы почтим память великого поэта, а также покажем пример оздоровления окружающей среды, посадив за день 650 тысяч деревьев. Призываем каждого, присоединиться к этой грандиозной акции, посадить дерево и регулярно ухаживать за посаженными деревьями. Каждое высаженное дерево - это вклад в здоровое будущее, здоровую окружающую среда", - сказала Ирада Ибрагимова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Азербайджане будет установлен очередной рекорд - минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Азербайджане будет установлен очередной рекорд - минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Азербайджане будет установлен очередной рекорд - минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Азербайджане будет установлен очередной рекорд - минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Азербайджане будет установлен очередной рекорд - минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Азербайджане будет установлен очередной рекорд - минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Азербайджане будет установлен очередной рекорд - минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Азербайджане будет установлен очередной рекорд - минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Азербайджане будет установлен очередной рекорд - минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Азербайджане будет установлен очередной рекорд - минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Азербайджане будет установлен очередной рекорд - минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Азербайджане будет установлен очередной рекорд - минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)
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