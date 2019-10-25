Сила природы против боли! (ФОТО)

Человек, у которого хотя бы раз в жизни болели суставы, знает, как этот недуг выбивает из колеи привычной жизни. Артриты, артрозы, остеохондроз позвоночника, последствия спортивных травм и воспаления околосуставных тканей способны лишить сна и удовольствия от любимых занятий. Появление боли в суставах для многих становится фактором, ограничивающим передвижение, создающим дискомфорт в выполнении уже привычных действий. Часто боль усиливается во время движения, подъема по лестнице, при дополнительных нагрузках или поднятии тяжести. При этом многие просто игнорируют первые симптомы, считая, что боль и сама пройдет. И это становится основной ошибкой, которая может привести к осложнениям. Врачи уверены: проблему можно решить, если не откладывать лечение.

Общей профилактической мерой лечения суставов (артрита и артроза) является двигательная активность, которая обеспечивает постоянное чередование нагрузки на больные суставы и их расслабление, не нарушая питание хрящевой ткани. Простой способ заставить себя больше двигаться – вспомнить о том, что движение способствует сжиганию лишних калорий, а тем самым и похудению. Ведь, как известно, большая масса тела оказывает дополнительную нагрузку на суставы, увеличивая вероятность возникновения серьезных повреждений.

Не менее важную роль в профилактике и лечении суставов играет укрепление мышц. Сильные мышцы, в отличие от слабых, лучше поддерживают суставы и кости.

Надлежащей работе суставов способствует также здоровое сбалансированное питание: некоторые специи, овощи и фрукты являются природными противовоспалительными средствами (например: имбирь, розмарин, фенхель, тимьян, корица и т.д. в небольших количествах оказывают антисептическое и противоотечное действие). Природные лекарства всегда под рукой — надо лишь воспользоваться ими. Тем более, у этих средств немало преимуществ и неоспоримых достоинств. Состав любого растения очень разнообразен и препараты на основе лекарственных трав имеют комплексное действие — например, вместе с противовоспалительным свойством сочетаются болеутоляющее, общеукрепляющее, антиоксидантное, мочегонное и т.д. Поэтому любые препараты на основе лекарственных трав действуют на организм комплексно.

К счастью, опыт народной медицины в наши дни эффективно применяется для разработки качественно новых средств для здоровья. Помимо таблетированных и инъекционных форм препаратов, при болезнях суставах используются лечебные мази и кремы, которые содержат активные действующие вещества. К их преимуществам относится удобство применения и отсутствие побочных эффектов. Важно знать, что любые народные средства для лечения больных суставов должны применяться лишь после консультации с врачом и установления точного диагноза.

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