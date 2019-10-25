В Москве завершилась конференция, посвященная гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Россией (ФОТО)

25 октября 2019 16:23 (UTC+04:00)

Вчера состоялась научно-практическая конференция под названием «Гуманитарное сотрудничество России и Азербайджана: духовно-исторические традиции и современность», посвященная 650-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, которая была организована совместно Международной Ассоциацией Евразийского Развития и Российским Государственным Гуманитарным Университетом (РГГУ).

Основной целью конференции являлось обсуждение путей защиты исторических и духовных традиций, культурного наследия в евразийском пространстве, а также заложение основ для обмена до сих пор существующего опыта в этой области. Другой целью являлось проведение обмена мнениями о положительном и негативном влиянии традиций на современную государственность в указанном ареале.

На открытии мероприятия выступили проректор РГГУ Ираклий Болквадзе, председатель Правления Международной Ассоциацией Евразийского Развития Эльчин Аскеров, директор Института Политических Исследований РФ, известный политолог Сергей Марков, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров, директор Института Философии Национальной Академии Наук Азербайджана профессор Ильхам Мамедзаде, которые особо отметили важность этих отношений как с точки зрения сохранения духовных связей, так и развития интеграционных процессов в регионе.

Затем были зачитаны поздравительные обращения участникам конференции от имени президента РГГУ Ефима Пивовара и председателя Комитета Российской Государственной Думы по Делам СНГ Леонида Калашникова.

Выступившие на пленарном заседании Фариза Рамазанова, ведущий научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, Григорий Трофимчук, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей», Михаил Мухин, профессор, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, Резеда Галихузина, доцент кафедры конфликтологии Казанского Федерального Университета рассказали о важности сохранения национальных и духовных ценностей, нейтрализации негативных тенденций, вызванными глобализацией, как в евразийском пространстве, так и в странах, которые они представляют.

Участники обсудили состояние существующих взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, об их перспективах и общих направлениях сотрудничества, а также затронули армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт.

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  • В Москве завершилась конференция, посвященная гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • В Москве завершилась конференция, посвященная гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • В Москве завершилась конференция, посвященная гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • В Москве завершилась конференция, посвященная гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • В Москве завершилась конференция, посвященная гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • В Москве завершилась конференция, посвященная гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • В Москве завершилась конференция, посвященная гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • В Москве завершилась конференция, посвященная гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
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