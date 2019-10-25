БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

На Большом и Малом Кавказе ожидаются дожди и грозы. Ветер восточный. В предгорных районах температура воздуха 17-22, в горных - 12-16 градусов тепла, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Лянкяран-Астаринской зоне местами дожди и грозы. Ветер восточный. Максимальная температура воздуха 18-23 градусов, в горных районах 10-15 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне в основном без осадков. Ветер восточный. Максимальная температура воздуха составит 18-23 градуса тепла.

В равнинных районах в основном без осадков. Ветер восточный, максимальная температура воздуха 20-24 градуса тепла.

В Нахчыванской АР также в основном без осадков, но вечером местами ожидаются дожди и грозы. Ветер восточный. Максимальная температура воздуха - 20-25 градусов тепла.

В столице ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный. Максимальная температура воздуха днем - 19 - 22 градуса тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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