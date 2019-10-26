Рада, что в Азербайджане проявляют большой интерес к TeamGym - специалист из Исландии

БАКУ /Trend/ - Рада видеть растущий интерес к гимнастической дисциплине TeamGym (командная гимнастика) в Азербайджане, сказала Trend лектор курса по данному виду гимнастики, менеджер сборной команды Исландии по TeamGym Ирис Мист Магнусдоуттир (Ìris Mist Magnùsdóttir).

"В ходе организованного курса мы рассказываем о существующих правилах в TeamGym, их нужно знать тренерам, судьям и гимнастам. Среди участников курса спортсмены, тренеры и хореографы – и я верю, что если они будут следовать всем правилам в этой дисциплине, то добьются хороших результатов. Команда Азербайджана уже участвовала в Чемпионате Европы в Португалии, и произвела приятное впечатление, у спортсменов хорошая гибкость", - сказала она.

Ирис Мист Магнусдоуттир также добавила, что город Баку произвел на нее большое впечатление, она встретила здесь много приятных и доброжелательных людей.

"У меня очень приятные впечатления от визита. Восхищение вызвала Национальная арена гимнастики в Баку, азербайджанским гимнастам повезло тренироваться в столь замечательных условиях", - подчеркнула специалист из Исландии.

Напомним, что Федерация гимнастики Азербайджана 24-26 октября проводит в Баку для местных гимнастов и тренеров курсы по TeamGym. Курсы ведут приглашенные специалисты из Исландии – Ирис Сваварасдоуттир (Ìris Svavarasdóttir), Ирис Мист Магнусдоуттир (Ìris Mist Magnùsdóttir) и Хельга Свана Оулафсдоуттир (Helga Svana Ólafsdóttir). В курсах принимают участие 40 человек – азербайджанские гимнасты, тренеры, хореографы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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